البابا تواضروس ينعى رئيس شمامسة إيبارشية القوصية عياد نجيب

جدة - نرمين السيد - كما تقدم بالعزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ولأعضاء هيئتى التدريس بالكلية الإكليريكية ومعهد ديديموس، ولأسرة الأرشيدياكون المنتقل وجميع تلاميذه وأحبائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع طغمات المسبحين.

وتوفى المرتل عياد نجيب رئيس شمامسة إيبارشية القوصية ومير وأستاذ الألحان بالكلية الإكليريكية ومعهد القديس ديديموس لمرتلى الكنائس بالدير المحرق، عن عمر تجاوز 58 عامًا بعد رحلة طويلة من الخدمة الكنسية ولا سيما فى مجال تعليم وتسليم الألحان الكنسية.

ولد المرتل عياد نجيب، يوم 15 نوفمبر من عام 1962 ونال درجة دياكون عام 1988 بينما حصل على رتبة أرشيدياكون "رئيس شمامسة" فى عيد الغطاس من 2017.