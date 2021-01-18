جهود مجابهة كورونا.. مصر تساعد شعوب العالم خلال أزمة الفيروس

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جدة - نرمين السيد - وأوضح مجلس الوزراء، فى تقرير له حول جهود الدولة المصرية فى هذا الصدد، أنه تم الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية فى اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى أبريل 2020 عبر الفيديو كونفرانس، كما تم التأكيد على الدور الريادى المصرى فى القارة السمراء، وقدمت الحكومة مساعدات طبية عاجلة لكل من السودان والكونغو وتنزانيا وبوروندى وجنوب السودان والنيجر وغينيا والسنغال وزامبيا وذلك لدعم جهود هذه الدول للتصدى لتبعات فيروس كورونا.
كما استجابت مصر لطلب عدد من الدول الصديقة بالنظر فى إمدادها بمستلزمات طبية، حيث قدمت الحكومة مساعدات لكل من الصين وبريطانيا وإيطاليا فى إطار التضامن الإنسانى.
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