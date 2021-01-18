سفير الأردن بالقاهرة يشيد بزيارة السيسى إلى عمان

جدة - نرمين السيد - وكتب العضايلة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الإثنين: "نرحب بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بلده الثانى الأردن". وأشار سفير الأردن بالقاهرة، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق والتشاور الدائم بين الزعيمين فى القضايا التى تهم البلدين الشقيقين. وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات الثنائية، تعكسه الزيادة الملحوظة فى التعاون التجارى والاستثمارى.

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