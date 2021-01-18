فى 2020.. إعادة 30 ألف مصرى من 100 مدينة حول العالم خلال أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مجلس الوزراء فى تقرير له عن جهود الحكومة منذ تفشى فيروس كورونا، أنه تم إعادة 30 ألف مواطن مصرى، من حوالى 100 مدينة حول العالم، وفقا لعدة شرائح تمثلت فى الحالات الإنسانية ومخالفى الإقامة ومنتهى الإقامة والعقود وكذلك المقيمين الراغبين فى العودة.

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