برسالة بخط يده .. رياض عبدالستار يعتذر عن إساءته للفنانين

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ووجه عبدالستار، فى رسالة مكتوبة، اليوم الإثنين، التحية للفن الهادف، قائلا: "الشعب المصرى يقدر الفن الذى يؤثر بالإيجاب على الشعب وتغيير السلوكيات للأفضل".
جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة، تعقيبا على حالة الغضب التى أثيرت بسبب كلمته فى جلسة أمس، والتى شهدت هجوما على الفنانين، بقوله: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا فى الأرض فسادا من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء".
وشهدت كلمة النائب رد فعل غاضب من جانب الفنانين، وأعلن نقيب الفنانين، تقديم شكوى لرئيس مجلس النواب، للاعتراض على ما قاله النائب.
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