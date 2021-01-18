بالقصب والقلقاس .. الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس

جدة - نرمين السيد - وقد أصبح "عيد الغطاس" أحد الطقوس الدينية والشعبية المتأصلة فى مصر، حيث يأكل الاقباط القلقاس والقصب فى عيد الغطاس مقدمين تأملات تناسب المعمودية ورموزها، ففى القلقاس مادة سامة ومضرة للحنجرة، وهى المادة الهلامية، إلا أن هذه المادة السامة إذا اختلطت بالماء تحولت إلى مادة نافعة، مغذية، ومن خلال الماء فى المعمودية يتطهر المعمد من سموم الخطية كما يتطهر "القلقاس" من مادته السامة بواسطة الماء.

والقلقاس يدفن فى الأرض ثم يصعد ليصير طعاما لذلك يعتبر كمثال للمعمودية؛ لأن المعمودية هى دفن أو موت وقيامة مع المسيح، والقلقاس لا يؤكل إلا بعد خلع القشرة الخارجية، فبدون تعريته يصير عديم الفائدة،

فلابد أولاً من خلع القشرة الصلدة قبل أكله.

وفى المعمودية تخلع ثياب الخطية لكى يلبس بالمعمودية الثياب الجديدة الفاخرة، ثياب الطهارة والنقاوة، وعن ارتباط القصب بالغطاس حيث ينمو القصب فى الأماكن الحارة، وربما يذكر ذلك بأن حرارة الروح تجعل الإنسان ينمو فى القامة الروحية، ويرتفع باستقامة، كاستقامة هذا النبات القصب.

كما أن نبات القصب ينقسم إلى عقلات وكل عقلة هى فضيلة اكتسبها فى كل مرحلة عمرية حتى نصل إلى العلو، وداخل نبات القصب نجد القلب الأبيض والقلب الأبيض مملؤ حلاوة، كما أن القصب نبات ينمو عائم فى المياه وهذا يذكر بالميلاد الجديد بالمعمودية.

تاريخ الغطاس

ويقول الباحث الدكتور صبحى عبد الملاك أن مؤرخو العصور الوسطى وصفوا مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس ويقول المقريزى فى خططه (ت 1444م.) نقلا عن المسعودى:"ولليلة الغطاس بمصر شأن عظيم عند أهلها لا ينام الناس فيها وهى ليلة الحادى عشر من طوبه ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلاثمائة هجرية (941م.) والإخشيد فى داره المعروفة بالمختارة فى الجزيرة.

وقد أمر فأسرج فى جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل، غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع من النصارى والمسلمين على سائر الشطوط وكل ما يمكنهم إظهاره من المآكل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجوهر والملاهى والعزف والقصف وهى أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سرورا، ولا تغلق فيها الدروب ويغطس أكثرهم فى النيل.

وفى سنة 367 هجرية (977م.) منع النصارى من نزول الماء وإظهار الملاهى وفى سنة 388هجرية (998 م.) كان الغطاس فضربت الخيام والمضارب والأَسِرَّة فى عدة مواضع على شاطئ النيل ونصبت أسرة للرئيس فهد بن إبراهيم النصرانى كاتب الأستاذ برجوان، وأوقدت له الشموع والمشاعل وحضر المغنون إلى أن كان وقت الغطاس فغطس وانصرف.

فى سنة 401هجرية (1010م.) منع النصارى من الغطاس وفى سنة 415 هجرية (1014م.)فى عهد الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمى ابن الحاكم بأمر الله، كان الغطاس فجرى الرسم من الناس الاحتفال به ونودى ألا يختلط المسلمون مع النصارى عند نزولهم فى البحر فى النيل، وجلس أمير المؤمنين فى خيمة عند الجسر وأمر بأن توقد الناس المشاعل فى الليل وكان وقيدا كثيرا وحضر الرهبان والقسوس بالصلبان والنيران فقسسوا هناك طويلا إلى أن غطسوا".

ويبدو أن الاحتفال على شاطئ النيل أبطل بعد ذلك، إذ يذكر الأسعد بن مماتى الوزير الأيوبى (المتوفى سنة 1209م.) فى كتابه قوانين الدواوين أن فى سادس شهر طوبه المعمودي،ة وهو غطاس النصارى فى كنايسهم.

وذكر أبوالمكارم فى كتابه تاريخ الديورة والكنايس (القرن الثانى عشر الميلادى):" عدة بيع وكنايس بها مغطس مثل كنيسة الأمير تادرس المشرقى بحارة الروم وكنيسة مارمينا فم الخليج وبيعة على اسم مرتا ومريم بدير ناهيا بها مغطس، وأيضا بيعة السيدة الطاهرة بمنية طانا بالبرارى يجاورها مغطس مبنى بناية رومانية واتفق أنه لم يصل له شى من ماء النيل كجارى عادته كل سنة، وأن الشعب اجتمع ليلة الغطاس ولم يجدوا فيه ماء، وبعد خروجهم أمطرت واشتد السيل حتى امتلا المغطس وفاض كعادته، ثم انقطعت المطر وصحى الوقت وطلع القمر، وأن الكهنة خرجوا كعادتهم وقدسوا على المغطس وغطسوا وكان فرح عظيم.

وفى دير أبومقار مغطس تظهر منه أية عجيبة فى كل ليلة كل سنة وهو أن ينظف من الرمل الذى يجتمع فيه وبعد ذلك يمتلى ماء ولا يعرف من أين أتى، وكان كل من به خطية ويغطس به يظهر على جسده لبس مثل لبس السمك، وأيضا لو اجتمع فيه كل الخلق لا يلتصق جسم الواحد بالآخر.

فانوس البرتقال

من موروثات الأقباط فى الغطاس "البلابيصا - البلامبيصا" أو كما تلقب بفانوس الأقباط، أو قنديل الغطاس، جاءت من الكلمة اليونانية (لامباس - ⲗⲁⲙⲡⲁⲥ) والتى تعنى مصباح، من وسائل الاحتفال فى عيد الغطاس المجيد.

وقد وصفها الشاعر عبد الرحمن الأبنودى فى كتابه أيامنا الحلوة "هو أحد الرموز من التراث القبطى التى ترمز لعيد الغطاس، حيث كان الأقباط يصنعونه من البرتقال ويزينوه بالصلبان، ويضعون بداخلها الشموع ويعلقونه فى البيوت، ويلعب به الأطفال فى جو من الإحساس بفرح العيد".

واصل كلمة بلابيصا هى كلمة هيروغليفية معناها الشموع، وهذا كان قبل أن تصل الكهرباء للبيوت وتفقد هذه المراسم والتقاليد متعتها الحقيقية.