مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران من الدوحة بعد توقف 3...

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أولى رحلات مصر للطيران المنتظمة رقم MS936 القادمة من الدوحة، على متنها 91 راكبا، وذلك بعد فترة تعليق دامت لنحو ثلاثة سنوات.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن أولى رحلات مصر للطيران رقم MS936 كانت قد أقلعت صباح اليوم الاثنين، من طراز بيونج B738، على متنها 40 راكبا متوجهة إلي الدوحة، وعادت قبل قليل، علي متنها 91 راكبا.

وتسير مصر للطيران رحلاتها بين القاهرة والدوحة، بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة، كما قررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة، لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 فى إطار التخفيضات التى أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

وكانت وزارة الطيران المدنى قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى في الدقيقة الأولي ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات ونصف.