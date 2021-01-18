لمناقشة القضايا المشتركة.. الرئيس السيسي يتوجه إلى الأردن تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى العاصمة الاردنية عمان فى زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومى العربي.

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