المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يؤسس وحدة للدراسات البرلمانية

أعلن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تأسيس وحدة الدراسات البرلمانية، فى إضافة جديدة لوحدات المركز التي قدمت إسهامات بحثية وأكاديمية جادة ومؤثرة خلال السنوات القليلة الماضية. وقال المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية في بيان أنه من خلال متابعته بجميع التجارب البرلمانية حول العالم، فأنه يرى أن الأعضاء يواجهون مهمة شاقة تتمثل في كيفية تأمين الوصول إلى المواد الموثوقة والموجزة التي تقدم قراءة جادة وتحليلًا للحقائق ذات الصلة، وهو ما تسعي وحدة "الدراسات البرلمانية" بالمركز المصري إلي التعامل معه، بنمط متكامل ومتطور يتواكب مع عديد من التجارب الحديثة الموجودة في مصر حالياً.

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