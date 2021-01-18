إيقاف محمد الشناوى حارس الأهلى 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوى حكم الفيديو من مباريات الأهلي فيما تبقى من الموسم.

وكشف مصدر مسئول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن استبعاد الثنائى من مباريات الأهلي جاء بعد هجوم الإعلام ضدهما عقب لقاء الأهلي مع البنك الأهلي.

وانتهى لقاء الأهلي مع البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وشهد اللقاء حالة تحكيمية جدلية بعدما الغى الحكم هدفا سجله أيمن أشرف بسبب خطأ على اللاعب لصالح مدافع البنك الأهلي.

وكان مصدر داخل اتحاد الكرة قد أكد أن لجنة المسابقات بالاتحاد تنتظر تقرير محمد سلامة ميدو، حكم مباراة الأهلى والبنك الأهلى، التى أقيمت أمس لتحديد موقف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، بعد الأحداث التى وقعت بعد نهاية المباراة، وهو مجرد نقاش عفوى، مشيراً إلى أن تقرير الحكم لم يتم إرساله إلى لجنة المسابقات حتى الآن.

وأضاف المصدر أن رد فعل الحكم محمد سلامة ميدو فى المباراة مع محمد الشناوى حارس الأهلى قد يمنع توقيع عقوبات على الحارس، موضحاً أنه لو استشعر الحكم تعمد الشناوى افتعال أزمة كان أشهر له البطاقة الصفراء أو الحمراء وفقاً لتصرف الحارس، مؤكداً أنه حال إرسال تقرير الحكم سيتم إعلان موقف حارس الفريق الأحمر .

واعترض محمد الشناوى قائد الأهلى على محمد سلامة حكم مباراة فريقه ضد فريق الأهلي، بعد نهاية المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، باستاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري.