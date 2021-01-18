جهاز الخدمة السرية: إغلاق مبنى الكونجرس مؤقتا ولا تهديد على الجماهير

أكد جهاز الخدمة السرية، أن إغلاق مبنى الكونجرس مؤقتا ولا تهديد على الجماهير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت القناة، أن هناك توجيهات لأعضاء الكونجرس وموظفيه بالبقاء في أماكنهم لحين معرفة طبيعة الحريق.

وقال بيان رسمي صادر عن الشرطة الأمريكية، إنه لا إطلاق نار حاليا على مجمع مبنى الكابيتول أو داخله.

وفى وقت سابق حذر تقرير أمنى مشترك في الولايات المتحدة من تنامى ما وصفه التقرير بحالة "التطرف الداخلي"، متوقعا أن تكون مهمة مكافحة التطرف الداخلي بين الأمريكيين هو الشغل الشاغل لأجهزة الأمن والتحدي الأعظم الذي ستواجهه الأمة الأمريكية على امتداد العام الجديد 2021.

ونبه التقرير الذي شارك في إعداده كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي /إف بي آي/ ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب إلى ما اسماه "نظرية المؤامرة" التي اعتبرها المغذى الأول لحالة التطرف الداخلي بين قطاعات في الشعب الأمريكي وهى الحالة التي تمثلت عمليا في واقعة اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري، كما لم يستبعد التقرير أن يؤدى استمرار "مزاج التطرف المحلي" في زعزعة استقرار الداخل الأمريكي وإحداث مزيد من وقائع العنف في أمريكا خلال العام الجاري.