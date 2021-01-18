مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران من الدوحة

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم، أولى رحلات مصر للطيران المنتظمة رقم MS936 القادمة من الدوحة، على متنها 91 راكبا، بعد فترة تعليق دامت لنحو ثلاثة سنوات.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن أولى رحلات مصر للطيران رقم MS935 كانت قد أقلعت صباح اليوم الأثنين، من طراز بيونج B738، على متنها 40 راكبا متوجهة إلي الدوحة، وعادت، علي متنها 91 راكبا.

وأعلنت شركة مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة بإقلاع رحلتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

وقررت مصر للطيران، تطبيق تخفيض بنسبة 20 % على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

وكانت سلطة الطيران المدني، قد أعلنت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى في الدقيقة الأولي ليوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات ونصف، لتسمح السلطة لشركات الطيران بين البلدين باستئناف الرحلات وفقا لجداول تشغيلية منتظمة.