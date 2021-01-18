نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تقرر إعادة مصنع النصر للسيارات للخدمة وسيتم تصنيع سيارة هي الأولى من نوعها بمصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت مصر إعادة مصنع النصر للسيارات لخط العمل مجددا، وسيتم ذلك بإنشاء سيارة هي الأولى من نوعها في مصر وهي سيارات كهربائية سيتم تصنيعها بمصنع نصر وذلك بعد أن وقعت مصر عقدا مع الصين، حيث تضمن العقد تصنيع أول سيارة كهربائية بمصر والدول العربية، وجاء ذلك في إطار مكافحة الانبعاثات الكربونية وبدء التحول لتصنيع السيارات الكهربائية والسيارات عموما بجمهورية مصر العربية وبقية الدول العربية.

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اتفاقية مصر والصين لتصنيع السيارة الكهربائية بمصر

تم الاتفاق على بدء تصنيع أول سيارة كهربائية بمصر بين جمهورية مصر العربية والصين وستكون سيارة e70 أول سيارة كهربائية يتم تصنيعها بمصر، حيث شارك وزير قطاع الأعمال المصري عبر مكالمة فيديو في مراسم توقيع الاتفاقية للبدء بتصنيع السيارة الكهربائية بمصر وهي سيارة e70.

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محصلة الاتفاقية بين مصر والصين

محصلة الاتفاقية بين مصر والصين جاءت في عقدين، أول هذين العقدين هو بدء إنتاج e70 من الشركة بحوالي عدد 3.5 مليون سيارة، والثاني هو عقد بتأهيل المصنع بالاتفاق مع شركة أخرى.

اتفاقات شحن السيارة الكهربائية المقرر تصنيعها بمصر

تم الاتفاق مع شركة الكهرباء المصرية على طرح محطات شحن لتزويد السيارات بالشحن، بحيث تكون تكلفة الشحن مقاربة لتكلفة الوقود العادي الذي يستخدم في سيارات الاحتراق الداخلي، وكذلك البدء في خطة لتزيد مصر بمحطات الشحن ولتوعية المواطنين بالسيارة ووجودها بمصر وقد أصدرت وزارة الداخلية تراخيص لأكثر من 300 سيارة كهربية للشره الماضي بجمهورية مصر العربية.

الإنتاجية السنوية لمصنع النصر للسيارات الكهربائية

تم الاتفاق على أن تكون الإنتاجية السنوية للمصنع مع الشركة الصينية أن تكون 25 ألف سيارة كهربائية كل عام، وسيقوم هذا بفتح باب المجال للتصدير للدول الخليجية التي ستكون سوقا خصبة للسيارات الكهربائية في الأعوام القادمة.

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تكلفة السيارات الكهربائية

تم إقرار ثمن السيارة الكهربائية الواحدة إقرارا مبدئيا على أن تكون 20 ألف دولار، وهذا فقط مبدئيا أي لم يتم اعتماد تكلفة فعلية بالضبط.

نبذة عن شركة النصر للسيارات

شركة النصر للسيارات فيما مضى كانت خطوطا إنتاجية لتصنيع السيارات بمختلف أنواعها كالملاكي والنقل والنقل الثقيل وحافلات المواصلات العامة إلى أن تم تصفيتها.