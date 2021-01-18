صور.. طارق رضوان: نعمل على عدة محاور لمواجهة التحديات التى تمس حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأضاف رضوان، خلال اجتماع لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد الأول، والذى من المرتقب أن يتضمن الرؤية والرسالة والأهداف، اليوم الإثنين، أنه سيتم دراسة تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنبثقة من وزارة الخارجية برئاسة السفير أحمد جمال الدين، والذى يتناول الدور النشط لمصر فى إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأهم ملامح الإطار الدستورى لحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على التقرير تحت مظلة اللجنة باجتماعاتها المقبلة، لا سيما وأن التقرير يستعرض البنية المؤسسية لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ويوضح إطار التخطيط الاستراتيجى للدولة فى مختلف موضوعات حقوق الإنسان، والذى ألقى الضوء على أبرز الجهود الوطنية لإعمال حقوق الإنسان فى سياق مكافحة جائحة كورونا.