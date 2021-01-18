وكيل خطة النواب يطالب بزيادة أرغفة الخبز المدعم تعويضا عن نقص الوزن

جدة - نرمين السيد - وطالب سالم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن ثانى المشكلات هى وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن الاستبعاد تم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض الأسر فى القرى تعيش فى منزل واحد ومشتركة بعداد كهرباء واحد.

وأكد أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التموينى، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: "الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لا سيما وأن المقررات أصبحت لا تكفى"، منتقدا فى الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.

واشتكى عضو مجلس النواب، من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز التى تصل إلى 100 ألف جنيه، مطالبًا بتقسيط هذه المبالغ أو دعم المخابز من خلال وزارة التموين.