جدة - نرمين السيد - وطالب سالم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن ثانى المشكلات هى وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن الاستبعاد تم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض الأسر فى القرى تعيش فى منزل واحد ومشتركة بعداد كهرباء واحد.
وأكد أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التموينى، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: "الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لا سيما وأن المقررات أصبحت لا تكفى"، منتقدا فى الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.
واشتكى عضو مجلس النواب، من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز التى تصل إلى 100 ألف جنيه، مطالبًا بتقسيط هذه المبالغ أو دعم المخابز من خلال وزارة التموين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل خطة النواب يطالب بزيادة أرغفة الخبز المدعم تعويضا عن نقص الوزن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.