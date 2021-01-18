مجابهة كورونا اقتصاديا فى عام.. حوافز ومنح ومبادرات رئاسية

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء، تقريرا عن جهود الدولة المصرية فى هذا الصدد، حيث أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتخصيص 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى وإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، و50 مليار جنيه أخرى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وذلك من خلال البنوك وشركات التمويل العقارى لمدة 20 عاما، كما دعم الرئيس البورصة المصرية بـ20 مليار جنيه لإنعاش السوق.

وكان من ضمن الإجراءات أيضا، زيادة أجور العاملين فى الدولة خلال الموازنة العامة للعام المالى 2020/2021، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 29 لسنة 2020 بتقرير حد أدنى علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

شملت الإجراءات أيضا إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية ضمن المرحلة الثالثة "نتشارك هنعدى الأزمة" لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى و20 مؤسسة مجتمع مدنى وطنية تستهدف الوصول إلى 300 قرية فى 16 محافظة.

كما أصدر البنك المركزى إجراءات فورية، تمثلت فى تأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر مع عدم تحصيل أى عوائد أو غرامات إضافية على التأخير، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على السحب من الصرافات الآلية، كما تم مساندة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات رئاسية.