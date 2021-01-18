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6 تحذيرات.. طوارئ فى الإسكندرية بسبب إنذار بحرى

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الإسكندرية - هشام وليد 2021-01-18 19:03 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أفادت بوجود إنذار بحرى خاص  بالبحر المتوسط، إذ تشير التوقعات إلى زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع  الموج من 3.5 إلى 4.5 متر.

وأضاف البيان أن ارتفاع الأمواج سيؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين، توخى الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

عدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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