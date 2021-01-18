6 تحذيرات.. طوارئ فى الإسكندرية بسبب إنذار بحرى

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أفادت بوجود إنذار بحرى خاص بالبحر المتوسط، إذ تشير التوقعات إلى زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4.5 متر.
وأضاف البيان أن ارتفاع الأمواج سيؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين، توخى الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
عدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.
عدم البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
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