مستشفيات وسيارات إسعاف.. القوات المسلحة تساعد فى مجابهة كورونا خلال 2020

جدة - نرمين السيد - استعدت القوات المسلحة المصرية، فور تفشى فيروس كورونا المستجد، لمساعدة الدولة فى الحد من انتشاره عن طريق رفع درجة الاستعداد القصوى لـ45 مستشفى عسكرى بإمكانيات 12.190 سرير منهم 1.400 سرير رعاية مركزة.





وأوضح مجلس الوزراء فى تقرير له عن جهود الحكومة منذ تفشى فيروس كورونا، أن القوات المسلحة خصصت أيضا 22 مستشفى عزل بإجمالى طاقة 2.999 سرير منهم 301 سرير رعاية مركزة مزودة بـ140 جهاز تنفس صناعى صالح للقطاع المدنى. كما شملت الجهود افتتاح مستشفى ميدانى متنقل بطاقة 502 سرير مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدمة العلاج والعزل الطبى للدفع به فى جميع الاتجاهات الاستراتيجية، كما تم تجهيز 1000 عربة إسعاف منهم 472 عربة عناية مركزة بإجمالى طاقة إخلاء 400 حالة فى اليوم.

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