أسقف الأقصر يرأس أول قداس بكنيسة يوحنا المعمدان

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر قداس برامون عيد الغطاس المجيد، اليوم الاثنين، بكنيسة القديس مار يوحنا المعمدان الملحقة بكنيسة الشهيد مار جرجس بالسواقى، بإيبارشية الأقصر بعد تجديدها وتوسعتها، حيث تمت أعمال الإنشاءات بالكنيسة وجار استكمال تشطيبها.





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