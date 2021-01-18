وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان اليونانى لبحث التعاون 

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وكانت قد أجريت مراسم إستقبال رسمية لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

كما ألتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره اليونانى وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين بما يسهم في التصدى للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة للجانبين في ضوء عمق العلاقات بين مصر واليونان.

حضر اللقاءات عددًا من قادة القوات المسلحة والملحق العسكرى اليونانى بالقاهرة.

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