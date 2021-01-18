نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو "إتصالات البرلمان" تطالب بضرورة رقابة الجهاز القومي للاتصالات على أجهزة تقوية المحمول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال الاجتماع الأول للجنة لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، اليوم الإثنين، بضرورة رقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أجهزة تقوية المحمول الموجودة بالأسواق لتأثيرها السلبي على شبكات المحمول.

وأقترحت "عبدالناصر" خلال إجتماع اللجنة، اليوم، تغطية الطرق السريعة عن طريق إعطاء كل طريق لمشغل واحد والسماح لباقي الشبكات بتقديم الخدمة عن طريق التجوال المحلي.

كما أكدت عضو إتصالات النواب، في اقتراحاتها على أهمية التشديد على الإدارة المحلية في سرعة إصدار تراخيص أبراج المحمول للشركات حتى يستطيعوا استيعاب الزيادة الشديدة على الشبكات.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج مصر تنطلق، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

