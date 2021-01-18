النائب ضياء داود: لايجب أن تنتهي جلسات الاستدعاء مع الحكومة إلى مجرد "فضفضة قاسية"

أعرب النائب ضياء الدين داود عن أمله في ألا تنتهي جلسة مناقشة بيان الحكومة، إلى مجرد فضفضة بين النواب والوزراء، حتى لو كان الحديث قاسي، والعبرة بأن يجد الشعب مردود على الأرض نتيجة تغير السياسات التي انتقدها البرلمان، فالبرلمان هو الذي يضع السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بقوة الدستور.

وتابع: لايجب أن تتحول الأوراق التي بالآلاف التي تخرج من اللجان النوعية بشأن التوصيات المختلفة إلى حبر على ورق، مشيرا إلى أننا نأمل في أداء مختلف للحكم المحلي، وأول الطريق إألى ذلك إصدار قانون أمتنع عنه البرلمان في الدورة لاسابقة، لكي تخف الأعباء من على كاهل النائب حول مشكلات الطرق والمرافق وإنارة الشوارع.

الجلسة العامة للبرلمان 2021

واستطرد: نحذر وفقا لخبرات الماضي، من أن تصريحات رئيس الوزراء التي سبق وأطلقها لنواب دمياط منذ اجتماعه معهم في يناير 2020 وبعد ساعات طويلة أنتهينا إلى عدد من القرارات التي لم ينفذ منها شئ.

وحذر داود: الصناعة تتراجع بشكل كبير، وهناك أداء مهترء للأجهزة المحلية نتيجة أننا نتواصل مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي المحليات "حدث ولاحرج"، وختاما نحتاج إلى الاهتمام بالمحليات حفاظا على قوة وسلامة الجبهة الداخلية.