نائب الإساءة للفن يتراجع: أقدر وأشكر الفن الهادف

وجه رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، التحية للفن الهادف، قائلا: الشعب المصري يقدر الفن الذي يؤثر بالإيجاب على الشعب وتغيير السلوكيات للأفضل.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة، تعقيبا على حالة الغضب التي أثيرت بسبب كلمته في جلسة أمس والتي شهدت هجوما على الفنانين، بقوله: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء"، أثناء مناقشة إنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم.

ووجه في كلمته بعدما أشار له رئيس المجلس بالحديث، لاسيما بعد واقعة الأمس: الشكر والتقدير للفن الهادف.

وشهدت كلمة النائب رد فعل غاضب من جانب الفنانين، وأعلن نقيب الفنانين، أشرف زكي، تقديم شكوى لرئيس مجلس النواب، للاعتراض على ما قاله النائب.