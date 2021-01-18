وجه رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، التحية للفن الهادف، قائلا: الشعب المصري يقدر الفن الذي يؤثر بالإيجاب على الشعب وتغيير السلوكيات للأفضل.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة، تعقيبا على حالة الغضب التي أثيرت بسبب كلمته في جلسة أمس والتي شهدت هجوما على الفنانين، بقوله: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء"، أثناء مناقشة إنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم.
ووجه في كلمته بعدما أشار له رئيس المجلس بالحديث، لاسيما بعد واقعة الأمس: الشكر والتقدير للفن الهادف.
وشهدت كلمة النائب رد فعل غاضب من جانب الفنانين، وأعلن نقيب الفنانين، أشرف زكي، تقديم شكوى لرئيس مجلس النواب، للاعتراض على ما قاله النائب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب الإساءة للفن يتراجع: أقدر وأشكر الفن الهادف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.