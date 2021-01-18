النائب طلعت عبد القوي يواجه وزير التنمية المحلية بأزمة الأسواق العشوائية

أكد النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، أهمية الإسراع في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لاسيما وأن المواد الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية والتي أقرها الدستور الصادر 2014 بأن يتم تطبيقها بالتدرج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، أي قبل عاميين ماضيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عرض إنجازات وزارته.

وقال عبد القوي إن الانتخابات الخاصة بالإدارة المحلية معطلة أيضا لعدم خروج القانون المنظم للإدارة المحلية، مضيفا : " عشمنا أن يصدر مجلس النواب الحالي خلال الفترة القادمة هذا القانون الذي هو بالأهمية لاسيما وأنه رغم جهود وزير التنمية المحلية إلا أن مسألة اختيار الكفاءات أمر بالغ الأهمية.

وشدد البرلماني علي ضرورة التصدي لعدد من الملفات ومنها الأسواق العشوائية والتي اعتبر أنها تمثل إهدار للمال العام فضلا عن كونها أماكن للتلوث، بجانب أيضا ملف المواقف العشوائية، والطرق الداخلية التي وصفها بـ "المٌهلهله".

واشار عبد القوي إلي أهمية المعالجة السريعة لملف النظافة، مشيراً إلي أن المخصصات المالية لها في المحافظات غير كافية.