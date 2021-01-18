نائب عين شمس لوزير التنمية المحلية: الأراضي تسرق أمام مسمع ومرآي من الحي

طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة في منطقة عين شمس، قائلاً : "الأراضي تسرق أمام مسمع ومرآي من الحي " جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عرض إنجازات وزارته. وشدد البرلماني علي ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في عين شمس، بقوله : الشوارع في المنطقة مكسرة .. والأهالي بتصرخ ". في سياق متصل، طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أعضاء المجلس بسرعة تفعيل "التابلت" المُسلم إليهم وذلك لاستخدامه في تقديم طلبات الكلمة وتلقي كافة التقارير الخاصة بالمجلس، فضلا عن فعاليات المجلس المختلفة.

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