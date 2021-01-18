إدارة الزمالك تعلق على تقاضي فرجاني ساسي 50 مليون في السنة

مازال رحيل فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك حديث الصباح والمساء بعد أنباء اشارت الي رحيله الي الدحيل القطري مقابل 7مليون دولار مقابل اللعب في كأس العالم للأندية .

وتحدث عضو لجنة شئون نادي الزمالك إبراهيم عبدالله عبر قناة أون تايم سبورتس عندما تم سؤاله عن لاعب الزمالك فرجاني ساسي الذي يتقاضى 50 مليون جنيه، وقال: "مين قال إن فرجاني ساسي بياخد 50 مليون جنيه حتي ولا 40 مليون مادام لم يتم الإعلان رسمي ولم يكن مصدراً من نادي الزمالك فهذا الكلام غير صحيح".

وتابع: "وهذا سبب انتشار الإشاعات وظهورنا المكثف في الإعلام ونحن لا نرغب في الظهور ونحن نتفاجئ كل يوم من إشاعات جديدة ،وأن اللاعب يحب الكيان، والقانون لايسمح لنا الإفصاح عن مورتبات العاملين،ولن نفصح عن أرقام.

وأكمل حديثه عن إجمالي عقود جميع لاعبو الفريق رد قائلاً: "ميزانية فريق الكرة بالزمالك 257 مليون جنيه في الموسم".

وعن إمكانية تسديد جميع الرواتب، قال: "بالطبع نستطيع مثلما استطعنا تسديد المستحقات المتأخرة سندفع ما هو قادم، نحن في نادي الزمالك نمتلك 24 لعبة ونحن رقم واحد في جميع الألعاب الزمالك لم يكن في زيل القائمة طوال حياته".

وتابع: "نحن تعلمنا وتربينا داخل جدران نادي الزمالك نلعب دائماً علي المركز الأول فقط والمركز الثاني مثل مركز اخير، فلذلك نسمي نادي كبير، ونادي عظيم والأهم إسعاد جماهير نادي الزمالك وتقدير القاعدة الشعبية لنادي الزمالك من خلال البطولات والإنجازات الي يحققها الجميع".

وأكمل: "نحن ننتج لاعيبه علشان نستطيع نوديهم الانتخابات القومية مثلما لدينا شئ مثل كرة اليد المقامة حالياً في مصر".

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك يستعد لمباراته القادمة أمام فريق الجونة ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءًا، ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق، بينما نادي الجونة يحتل المركز الثالث في ترتيب برصيد 15 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفريق.

ويسعي كل منهم حصد الثلاث نقاط حيث يسير الفارس الأبيض بمستوي مميز هذا الموسم ويرغب في حسم بطولة الدوري هذا الموسم من نظيرة الأهلي المتصدر الدوري برصيد 17نقطة من أصل7مباريات خاضها الفريق .

