رياض عبد الستار لوزير التنمية المحلية: النواب أكثر من يعانون في الشارع بسبب مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وجه رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قائلا: من الجاني في قانون التصالح في مخالفات البناء هل السلطة التفيذية أو المشرع؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة بيان وزير التنمية المحلية بشأن ما تم في تنفيذ برنامج الحكومة.

وأشار النائب إلى أن النواب أكثر من يعانون في الشارع بسبب مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: نحن نتحمل فواتير المحافظين في الشارع.

ووجه رسالة للوزير، قائلا: هذا الإهمال ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة، متابعا: مش حاسين إن في مصر محليات على أرض الواقع ولا يوجد معدات للنظافة، انتو عايشين ازاي ومعيشين الشعب ازاي؟، لازم حلول جذرية علشان مشكلة النظافة.

وأشار النائب، إلى أن مركز ملوي بمحافظة المنيا هناك به شرائح في المجتمع فقيرة، وأسعار التصالح بها مغالاة لا يتحملها الأهالي، قائلا: الأسعار درب من دروب الخيال ولا يتحمله بشر، متابعا: رفقا بالمواطن الغلبان ومحدود الدخل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شبكة الطرق في مركز ملوي متهالكة، قائلا: لا يوجد شارع يعرف يمشي فيه برجليه، والبهوات بتوع الغاز لم يردوا الشي لأصله.

وجه رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قائلا: من الجاني في قانون التصالح في مخالفات البناء هل السلطة التفيذية أو المشرع؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة بيان وزير التنمية المحلية بشأن ما تم في تنفيذ برنامج الحكومة.

وأشار النائب إلى أن النواب أكثر من يعانون في الشارع بسبب مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: نحن نتحمل فواتير المحافظين في الشارع.

ووجه رسالة للوزير، قائلا: هذا الإهمال ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة، متابعا: مش حاسين إن في مصر محليات على أرض الواقع ولا يوجد معدات للنظافة، انتو عايشين ازاي ومعيشين الشعب ازاي؟، لازم حلول جذرية علشان مشكلة النظافة.

وأشار النائب، إلى أن مركز ملوي بمحافظة المنيا هناك به شرائح في المجتمع فقيرة، وأسعار التصالح بها مغالاة لا يتحملها الأهالي، قائلا: الأسعار درب من دروب الخيال ولا يتحمله بشر، متابعا: رفقا بالمواطن الغلبان ومحدود الدخل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شبكة الطرق في مركز ملوي متهالكة، قائلا: لا يوجد شارع يعرف يمشي فيه برجليه، والبهوات بتوع الغاز لم يردوا الشي لأصله.