المُقدم لرئيس النواب ..دوت الخليج ينشر نص إعتذار النائب رياض عبد الستار للفنانين..مستند

حصل موقع دوت الخليج علي نص إعتذار النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، المسلم لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، تجاه ما بدر منه نحو العاملين بمجال الفن في مصر وذلك في ضوء المناقشة لقانون صندوق تكريم أسر الشهداء.

وتضمن الإعتذار حديث النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي بالمنيا، حيث التحية للفن الهادف، قائلا: الشعب المصري يقدر الفن الذي يؤثر بالإيجاب على الشعب وتغيير السلوكيات للأفضل خاصة أنهم يمثلون القوي الناعمة للمجتمع وينتظر منهم الشعب الكثير".

إعتذار النائب رياض عبد الستار

حديث النائب رياض أمس شهد هجوما على الفنانين، بقوله: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء"، أثناء مناقشة إنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم. ووجه في كلمته بعدما أشار له رئيس المجلس بالحديث، لاسيما بعد واقعة الأمس: الشكر والتقدير للفن الهادف.