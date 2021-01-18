عاجل.. إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

جاء ذلك بعد المشادة التي حدثت بين محمد الشناوي وحكم مباراة الأهلي بالأمس أمام البنك الأهلي، والتي ألغى فيها الحكم هدفا للأهلي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت المباراة جدلا واسعا بعدما سجل الأهلي هدفا بالدقيقة 59 بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للنادي الأهلي عن طريق علي معلول بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء تسببت بعشوائية كبيرة بين لاعبي الفريقين أمام المرمى أنهاها أيمن اشرف برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك، ولكن بعد عودة الحكم لتقنية الفار أصدر قراره بإلغاء الهدف بعد احتسابه.

