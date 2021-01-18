وزير التموين يعتذر عن انفعاله.. ويؤكد: أعدت للمواطن حقه

قدم وزير التموين، على المصيلحى، للنواب بعدما احتد خلال حديثه فى الجلسة العامة، حيث تحدث بنبرة غاضبة في معرض رده على انتقادات النواب حول منظومة الخبز وبطاقات التموين

وزير التموين يحتد على النواب

جاء ذلك عقب اعتراضات من النواب استمرت ساعتين خلال تقييمهم لأداء وزير التموين، حيث أكد مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما فقط، وهو ما أقر على حصة الأسر في الحصول على العيش.

وطالب خلال الجلسة العامة بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.

وأوضح أن ثاني المشكلات وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن المستبعدين تم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ومن ثم ارتفاع استهلاك الفاتورة.

وأكد النائب، أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لاسيما وأن المقررات أصبحت لا تكفي، منتقدا في الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.

الأمر الذي دفع وزير التموين إلى الرد بنبرة غاضبة وأكد أنه أعاد للمواطن حقه في رد أي إهدار في الخبز في هيئة أموال نقدية، وأنه لم يعد هناك "زيت أو سكر مدعم" من أجل الارتقاء بجودة السلع التموينية.