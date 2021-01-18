جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل القداس الإلهى، احتفالا بعيد الغطاس بالكنيسة الملحقة بالمقر البابوى بالاسكندرية.



جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل القداس الإلهى، احتفالا بعيد الغطاس بالكنيسة الملحقة بالمقر البابوى بالاسكندرية.

يرأس الصلاة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من أساقفة الكنيسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر .. البابا تواضروس يرأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.