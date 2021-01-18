البرلمان يرفع جلسته للغد بحضور وزيرى الإعلام والتعليم العالى

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد إلقاء رئيس الحكومة بيانه، وكذلك وزيرى الإدارة المحلية والتموين.



جدة - نرمين السيد - رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد إلقاء رئيس الحكومة بيانه، وكذلك وزيرى الإدارة المحلية والتموين. ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا، حيث يلقى وزيرى التعليم العالى، والدولة للإعلام بيانا أمام المجلس حول ما تم تنفيذه من البرنامج.

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