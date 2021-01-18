جهود أمنية للبحث عن جثة قائد سيارة سقطت من أعلي كوبري بالشرقية

تحركت الأجهزة الأمنية بالشرقية فور وقوع حادث سقوط إحدى السيارات يستقلها 4 أشخاص من أعلى أحد الكبارى بأحد المجارى المائية بنطاق ، وقامت القوات بالتعامل الفورى مع الحادث منذ لحظة وقوعه.
إنتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى محل البلاغ وتمكنت القوات من إنتشال 3 من مستقلى السيارة " تبين وفاة أحدهم" وتم نقل الآخران للمستشفى لتلقى العلاج ، ولم يتم العثور على قائد السيارة .
تم تشكيل فرق من الغواصين التابعين لقوات الإنقاذ النهرى والذى وصل عددهم إلى أكثر من 30 غواص للبحث عن جثة قائد السيارة المفقودة منذ وقوع الحادث حتى الآن.
وتوالى قوات الإنقاذ النهرى جهودها فى البحث عن جثة قائد السيارة المفقودة بالمنطقة محل الحادث وإمتداد نطاق البحث للمناطق المجاورة بإمتداد المجرى المائى.
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