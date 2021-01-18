جمال العدل يتعافى من كورونا ويواصل تحضيرات مسلسلي نيللى كريم ويسرا

تعافى المنتج الكبير جمال العدل، من فيروس كورونا، بعد أصيب الفترة الماضية بالفيروس اللعين، واضطر للعزل المنزلي لمدة 20 يومًا، وصرح المنتج الكبير جمال العدل لـ"اليوم السابع"، بأنه تعافى من الفيروس وبصحة جيدة، مشيرًا إلى أنه عاد لمتابعة أعماله الفنية، ويطمئن محبيه ومتابعيه على صحته، لافتًا إلى أنه وجه نصائحه للجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع الفيروس اللعين.

وأشار العدل إلى أنه بدأ فى العودة لعمله وتحضيرات المسلسلات المقرر أن يخوض بها السباق الرمضانى، موضحًا أنه ما زال يزاول نشاطه بطريقة خفيفة، وعودته لمكتبه ومتابعة السيناريوهات ومواعيد التصوير وخلافه.

يشار إلى أن جمال العدل ينافس في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر الإعلان عن الأبطال المشاركين مع يسرا خلال الأيام المقبلة، كما يشارك بمسلسل النجمة نيللى كريم، من إخراح أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالى.