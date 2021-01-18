"يد واحدة" الداخلية تطرح أغنية بمناسبة تأمين كأس العالم لليد.. فيديو

أنتجت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "يد واحدة" بمناسبة بطولة كأس العالم لليد للرجال التي تقام بمصر، وتؤمنها الداخلية بشكل حضاري واحترافي. وتقول كلمات الأغنية: روحنا واحدة قلبنا على بعض ودايما ده الأساس يد واحدة لعبة رجولة ودي البطولة في أغلى كاس العالم بحالة متجمع هنا جمعتنا البطولة واحنا لبعضنا على دقة قلوبنا بوشوش متلونة عليها أعلام الدنيا بحالها مش فارقة مين أجمد ولا مين الضعيف تكسب ولا تخسر ده تنافس شريف

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