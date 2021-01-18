بالقلقاس والقصب.. الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس هذا العام الثلاثاء 19 يناير الجارى، وهو ذكرى تعميد السيد المسيح فى نهر الأردن شابا على يد يوحنا المعمدان، وللعيد بعض الطقوس والأطعمة والتقاليد الشعبية، ويعتبر القلقاس و القصب من ابرز الأكلات المميز بها ذلك اليوم، بالإضافة إلى الصلوات التي تقيمها الكنيسة في ذلك العيد احتفالا به ويعد هذا اليوم ثاني أعياد الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، ويطلق عليه عدة أسماء منها عيد "سيدية"

ويمثل عيد الغطاس واحدا من أهم الطقوس الكنسية التي يقوم بها الأقباط في الكنائس، يسمى بالغطاس لأن السيد المسيح قبل التعميد في نهر الأردن عن طريق التغطيس لذلك أطلق عليه " الغطاس" ، و يطلق عليه أيضا عيد "الظهور الإلهي" في العقيدة المسيحية .

ويعتبر الغطاس من أهم الطقوس الذي توارثها المسيحيين عبر التاريخ، و أقيم عليه واحد من أهم أسرار الكنيسة و الذي يسمى " التعميد" أو "سر المعمودية"، فهو تذكار لتغطيس السيد المسيح في نهر الأردن و الذي تمثل به الاقباط فيما بعد عبر العصور

وقد أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سوف يصلي قداس عيد الغطاس بعد قليل بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية

وقال حليم، إن البابا سيصلي صلاة اللقان ويعقبها صلاة قداس الطهور الإلهي بحضور ومشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وذلك بسبب الظروف والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الفيروس.

وانتهت إيبارشيات الكنيسة من الاستعدادات النهائية للاحتفال، وفقا لقرارات الكنيسة السابقة، والتي سمحت لكل أسقف بتقييم الوضع والأعداد بحسب الوضع الصحي لكل إيبارشية.