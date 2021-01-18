وزير التموين للنواب: "آى ملفات فساد بالوزارة لابد أن تصل للنيابة العامة"

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن أى ملفات فساد بوزارة التموين لابد أن تصل للنيابة العامة، قائلا: "فى ظل وجود فساد لا يكون هناك محل لحديث الوزير أو أى أى أحد بخلاف النيابة"، متابعا: "لو عايز تبلغنى بواقعة فساد هارفع لك القبعة ولو عايز تروح مباشرة للنيابة هاساعدك".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، مساء اليوم، للرد على ما أثاره النواب في تعقيبهم على بيانه اليوم بالمجلس، والتى كان منها كلمة النائب عاطف ناصر حول امتلاكه مستندات تثبت إهدار مال عام وفساد بوزارة التموين.

وأضاف المصيلحى، أن الجريمة ستظل موجودة إلى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب: "نريد أن نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن، وأى نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغنى فسوف أرفع له القبعة، وحال ذهابه للنيابة سوف أساعده".

وحول ما أثاره النواب بشأن فروق أسعارالسلع التموينية عن أسعار السوق، قال، "ما نقوله على فرق الأسعار هو نوع من أنواع الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر بـ8 جنيه ونصف، وأضاف، "أتحدى إذا كان هناك لتر زيت كامل بـ 17 جنيها، أقل حاجة 21 جنيها".

وحول اقتصار توفير السلع التموينية بمنافذ التموين فقط، قال: "لابد من الرؤية الكاملة للمنظومة فهناك قطاع ليس قليل من البدالين وجمعيتى يعملون فى ذلك القطاع، لانريد أن نوقف عملهم".