الصحة العالمية: من المتوقع زيادة وفيات كورونا لأكثر من 100 ألف أسبوعيا

أكد مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب فيروس كورونا على 100 ألف فى الأسبوع.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة.

وتابع كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده.