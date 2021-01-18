منتخب اليد يتقدم على السويد 12 - 9 بالشوط الأول فى قمة المجموعة السابعة

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسويد بتقدم منتخب الفراعنة بنتيجة (12 - 9) في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالتة بالمجموعة السابعة بمونديال العالم لليد الذى تحضته مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

المجموعة السابعة تضم مصر والسويد ومقدونيا وتشيلي، وجاءت مشاركة مقدونيا فى اللحظات الأخيرة بعد انسحاب التشيك التى إعتذرت عن المشاركة فى البطولة قبل يومين من إنطلاقها بسبب تفشى فيروس كورونا فى أفراد الفريق.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر فى الدورالرئيسى المتأهلين من المجموعة الثامنة ، بيلاروسيا والاتحاد الروسى، فيما حسم المنتخب السلوفيني البطاقة الثالثة بعد خسارة كوريا من الاتحاد الروسى

منتخب السويد يتصدر المجموعة برصيد 4 نقطة بفارق الأهداف عن مصر صاحبة المركز الثانى حيث ضمن الثنائى التأهل إلى الدور الرئيسى، وينافس تشيلى ومقدونيا فى خطف بطاقة المركز الثالث.

ودخل منتخب مصر لكرة اليد هذا اللقاء بنفس قائمة مواجهة مقدونيا الماضية التى شهدت دخول أحمد الأحمر بدلا من محسن رمضان .

وضمت قائمة المباراة كلا من ، كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وسعى جارسيا إلى تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى الدور الرئيسى بتحقيق العلامة الكاملة، بعد الفوز على تشيلى بنتيجة 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19، فحيث قال روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر، عقب لقاء مقدونيا أنه سعيد جدًا بالفوز بنتيجة اليوم بفارق كبير من الأهداف، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين أدوا أدوارهم بقوة وسنبدأ الجاهزية للقاء السويد ونغلق صفحة مقدونيا، مؤكدًا صعوبة مواجهة السويد فى مباراة، وعن استبعاد إسلام حسن، فأكد المدير الفنى أنه لديه 24 لاعبًا من حقه الاستعانة بهم فى أو وقت وفقا لاحتياج اللقاءات.

فيما يتنافس فى مجموعة مصر على خطف البطاقة الثالثة كلا من تشيلى ومقدونيا بعد خسارتهم فى أول وثاني لقاءاتهم فى هذا الدورمن مصرو السويد على حد سواء.