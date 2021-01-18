النائب عمر حسانين: وزير التموين يُطلق تصريحات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع..فيديو

قال النائب عمر حسانين، عضو مجلس النواب، إن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يُطلق تصريحات صحفية وإعلامية لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، واستشهد عمر فى حديثه بتصريحات الوزير عن فتح الباب لإضافة المواليد لبطاقات التموين، لافتا إلى أن الوزارة فتحت هذا الباب منذ 3 سنوات وتلقى النائب بمكتبه أكثر من 7000 أسرة خلال أسبوع واحد.
وتابع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفى جبالى، وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية: "الوزير طلع من كام يوم وقال إن إضافة المواليد شغالة، وندخل على السيستم مفيش، ومكاتب التموين تؤكد أنه لم يصدر قرار رسمى فى هذا الشأن، الوزير يطلق تصريحات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع".
وأضاف حسانين أن وزارة التموين من أكثر الوزارات حساسية أنها تتعلق بالأمن القومى والطبقة المعدومة فى مصر، قائلا: "الناس بتسميها وزارة الغلابة".
كما لفت النائب إلى وجود اختلاسات في عملية تعبئة السكر بالتموين، موضحا أن السكر يخرج من المصانع فى شكاير، ثم يتم تنظيم مناقصات خاصة بالتعبئة وإسنادها لموردين، موضحا أن كيس السكر لا يصل وزنه كيلو جرام، ما اعتبره اختلاسا للمال العام، مطالبا الوزير بمد المجلس بعدد محاضر نقص الوزن فى التعبئة التي تم تحريرها على مستوى الجمهورية، واقترح أن تقوم الوزارة بإنشاء مصانع للتعبئة لمواجهة الاختلاسات والاحتكار والتلاعب الذى يشوب هذا الملف.
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