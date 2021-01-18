الإفتاء ترد على واقعة التورتة الخادشة للحياء

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن هذه الصور اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.
واستدلت الدار على فتواها بقول الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ".
تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.
وبالفحص أمكن تحديد مُصنعة تلك الحلوى وتبين أنها "شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة" وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، بمسكنها بالقاهرة، وتبين قيامها باتخاذ مسكنها مصنعاً لتلك الحلوى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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