المصريين الأحرار بمطروح يطلق مبادرة معلم أون لاين

جدة - نرمين السيد - أنهت أمانة حزب المصريين الأحرار بمطروح، استعداداتها لإطلاق مبادرة "معلم أون لاين"، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف سلطان أبوالشيخ الزعيرى أمين الحزب بالمحافظة.





وأعد المبادرة نبيل السيد ذكى مسؤول لجنة التعليم بالحزب، ويتم من خلالها بث فيديوهات حصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعى لشرح المواد الدراسية من خلال نخبة من أفضل المعلمين بالمحافظة للتيسير على الطلاب فى تلقى دروس المواد التعليمية. تأتى المبادرة فى إطار المسؤولية الاجتماعية لحزب المصريين الأحرار تجاه المجتمع.

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