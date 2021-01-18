جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الأوقاف -فى بيان اليوم- أنه خلال فعاليات المسابقة قام الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بتفقد لجان المسابقة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه الأئمة أثناء الاختبارات.
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية، بدور وزارة الأوقاف فى الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن هذه المسابقة تتسم بالحيادة المطلقة فى الاختيار بين المتسابقين على أساس دقة التناول، وسلامة اللغة، وحسن الانتقال، وسلاسة الأداء.
وأعرب عن سعادته بتعاون كلية الدعوة بجامعة الأزهر مع وزارة الأوقاف فى مجال المسابقات والتدريب للارتقاء بالمستوى الفكرى للأئمة والواعظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق مسابقة الخطيب المتميز ضمن بروتوكول التعاون بين الأوقاف وجامعة الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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