انطلاق مسابقة الخطيب المتميز ضمن بروتوكول التعاون بين الأوقاف وجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الأوقاف -فى بيان اليوم- أنه خلال فعاليات المسابقة قام الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بتفقد لجان المسابقة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه الأئمة أثناء الاختبارات.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية، بدور وزارة الأوقاف فى الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن هذه المسابقة تتسم بالحيادة المطلقة فى الاختيار بين المتسابقين على أساس دقة التناول، وسلامة اللغة، وحسن الانتقال، وسلاسة الأداء.

وأعرب عن سعادته بتعاون كلية الدعوة بجامعة الأزهر مع وزارة الأوقاف فى مجال المسابقات والتدريب للارتقاء بالمستوى الفكرى للأئمة والواعظات.