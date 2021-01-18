القبض على شيف «التورتة الجنسية» التي تناولها أعضاء نادي الجزيرة

تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات «أعضاء بأحد النوادي» في القاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.

بالفحص أمكن تحديد مُصنعة تلك الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها بإتخاذ مسكنها مصنعاً لتلك الحلوى وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.