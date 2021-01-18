النائب سيد سلطان لـ «وزير التموين»: لا أحد يستقبل تظلمات المواطنين

طالب النائب سيد سلطان، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، وزير التموين، بحل مشكلة حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، وسرعة البت في التظلمات التي تقدموا بها، وحل مشكلة مستودعات الدقيق الخاصة والتابعة للوحدات المحلية.

وقال "سلطان"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية: "لدينا في الفيوم مشكلة كبيرة وهى عدم انعقاد اللجنة العليا للمخابز منذ عام 2015 حتى الآن، وحاليا يوجد زيادة سكانية كبيرة نتج عنها المخابز في القرى والنجوع لا تكفى المواطنين، وحدثت مشكلة في توزيع الخبز، وناس كثيرة بقى اللى بياخدوه في اليوم الواحد رغيف أو رغيف ونص".

وطالب "سلطان"، الوزير بالتوجيه بانعقاد اللجنة العليا للمخابز، وحل مشكلة بعض مستودعات الدقيق للأهالى التابعة للوحدات المحلية، الكثير من هذه المستودعات متوقفة، وحصتها نزلت الثلث والربع والنصف، بسبب عدم دفع مبالغ التأمين المطلوبة لهذه المستودعات، وذلك يرجع إلى غلق السيستم في وزارة التموين، ونرجو من الوزير أن يوجه بفتح السيستم ليتم دفع مبالغ التأمين للمستودعات الخاصة والمستودعات التابعة للوحدات المحلية.

واستكمل النائب: "الأمر الثالث، تم حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ولا يوجد تظلمات متاحة بمكاتب التموين بالمحافظات، ولا أحد يستقبل تظلمات المواطنين، وذلك بالإضافة إلى إلغاء خاصية استخراج بطاقات رقم 31 الخاص بغير المدرجين تموينيا على نظام التموين بمكاتب التموين في المحافظات، وهناك مواطنين كثيرين تعثروا من حذفهم من بطاقات التموين بسبب قرار عدالة اجتماعية مع العلم أنهم لا ينطبق عليهم هذا القرار، وتقدموا بتظلمات كثيرة لم يتم البت فيها حتى الآن".