منتخب مصر لكرة اليد يواجه الاتحاد الروسي الأربعاء فى الدور الرئيسي للمونديال

يستهل منتخب مصر لكرة اليد مشواره بعد التأهل إلى الدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة حالياً فى مصر كثانى مجموعته بعد الخسارة أمام السويد فى ختام مباريات المجموعة السابعة بنتيجة 24ـ 23، بمواجهة قوية مع الاتحاد الروسى الأربعاء المقبل، حيث تضم مجموعة مصر فى الدور الرئيسى منتخبات الاتحاد الروسى وبيلاروسيا وسلوفينيا.

منتخب مصر لكرة اليد خسر أمام السويد بنتيجة (24 - 23)، فى المباراة المثيرة التى جمعت المنتخبين اليوم، الاثنين، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالتة بالمجموعة السابعة، بمونديال العالم لليد الذى تحضته مصر فى الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وتعرض يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد للإصابة التى أجبرته على مغادرة لقاء السويد، واشتكى يحيى خالد من إصابة عضلية بجانب آلام فى الركبة وفضل الإسبانى روبرتو باروندو المدير الفنى للفراعنة استبداله بأحمد الأحمر قائد المنتخب فى الشوط الثاني.

وقدم يحيى خالد لاعب فيبريم المجرى أداء جيدا فى الشوط الأول وسجل 4 أهداف من 4 محاولات.

المجموعة السابعة تضم مصر والسويد ومقدونيا وتشيلي، وجاءت مشاركة مقدونيا فى اللحظات الأخيرة بعد انسحاب التشيك التى إعتذرت عن المشاركة فى البطولة قبل يومين من إنطلاقها بسبب تفشى فيروس كورونا فى أفراد الفريق.

منتخب السويد يتصدر المجموعة برصيد 4 نقطة بفارق الأهداف عن مصر صاحبة المركز الثانى حيث ضمن الثنائى التأهل إلى الدور الرئيسى، وينافس تشيلى ومقدونيا فى خطف بطاقة المركز الثالث.

ودخل منتخب مصر لكرة اليد هذا اللقاء بنفس قائمة مواجهة مقدونيا الماضية التى شهدت دخول أحمد الأحمر بدلا من محسن رمضان .

وضمت قائمة المباراة كلا من: كريم هنداوى – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – على زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسرى – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصرى – وسام نوار.