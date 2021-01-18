انت الان تتابع تفاصيل خبر تطورات جديدة في قضية طفل المرور “إلغاء حكم الحبس عام” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في آخر تطورات القضية المعروفة إعلاميًا بقضية طفل المرور ، والتي كانت أثارت غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام الماضي، وتم على إثر ذلك إطلاق مطالبات بسرعة القبض على المتهم ورفاقه ومحاسبتهم على التنمر وإهانة رجال الشرطة، وهو ما تم بالفعل، قررت اليوم محكمة جنايات الطفل في مصر إخلاء سبيل المتهمين، وإلغاء حكم حبسهم عاما، والغرامات المفروضة عليهم واستبدالها بالتدابير الاحترازية داخل منازلهم.

قضية طفل المرور

ماذا يعني استبدال العقوبة بالتدابير الاحترازية داخل منازلهم؟

ويعني قرار محكمة جنات الطفل باستبدال الحكم السابق عن محكمة أول درجة والمتضمن الحبس عامًا بالتدابير الاحترازية داخل منازلهم هي متابعة طبيب وخبير نفسي لسلوكهم خلال 3 سنوات، حيث جاء في الحكم الجديد أنه ” بعدما أثبت التقرير النفسي للأطفال أنهم يعانون جميعًا من اضطراب في السلوك النفسي حملتهم على تلك الأفعال”.

القرار الملغى في قضية طفل المرور

ويُذكر أن محكمة أول درجة حكمت:

بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز المخدرات بالدم.

وحبس شهر وغرامة 50 ألف جنيه عن كل اتهام في وقائع التعدي على أمين شرطة وإهانته والتنمر عليه.

إضافة إلى اتهام المتهمين بـ ”إنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير“.

وبموجب القرار الجديد فسيتم تسليم الأطفال لأهاليهم وإخلاء سبيلهم وإلغاء الأحكام السابقة الصادرة بحقهم.

يجدر الذكر أن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على المتهم “أحمد” المتهم الرئيسي في قضية طفل المرور، و4 من رفاقه بعد أن قاموا بنشر مقطع فيديو يسخر من موظف حكومي، وإهانة شرطي مرور والتنمر عليه، وقيادة سيارة بدون ترخيص، وذلك على إثر الضجة التي حدثت وقتها عبر السوشيال ميديا. طفل المرور

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