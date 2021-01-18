- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأوضح مجلس الوزراء، فى تقريرا له، أبرز الخطوات التى اتخذتها الوزارتين فى هذا الصدد، حيث تم إنتاج 30 برمجية تعليمية تفاعيلية، و45 رسوم ثابتة ومتحركة من الجرافيك وأفلام الكرتون لرياض الأطفال.
كما تم إطلاق المنصة التعليمية الجديدة edmodo، لمواجهة تعليق الدراسة فى المدارس وتوفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال فترة جائحة كورونا، حيث تعدى عدد الطلاب 1.4 مليون طالب مع تزايد العدد اليومى إلى 1.5 مليون معلم ومعلمة.
وأجرت وزارة التعليم العالى امتحانات السنوات النهائية بالجامعات أول يوليو 2020، حيث حددت كل جامعة جدول للامتحانات الخاصة بالفرق النهائية، وأدى 400 ألف طالب الامتحان وسط إجراءات احترازية مشددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهة كورونا فى عام.. توظيف التكنولوجيا لخدمة التعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.