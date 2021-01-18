مواجهة كورونا فى عام.. توظيف التكنولوجيا لخدمة التعليم

جدة - نرمين السيد - وأوضح مجلس الوزراء، فى تقريرا له، أبرز الخطوات التى اتخذتها الوزارتين فى هذا الصدد، حيث تم إنتاج 30 برمجية تعليمية تفاعيلية، و45 رسوم ثابتة ومتحركة من الجرافيك وأفلام الكرتون لرياض الأطفال.

كما تم إطلاق المنصة التعليمية الجديدة edmodo، لمواجهة تعليق الدراسة فى المدارس وتوفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال فترة جائحة كورونا، حيث تعدى عدد الطلاب 1.4 مليون طالب مع تزايد العدد اليومى إلى 1.5 مليون معلم ومعلمة.

وأجرت وزارة التعليم العالى امتحانات السنوات النهائية بالجامعات أول يوليو 2020، حيث حددت كل جامعة جدول للامتحانات الخاصة بالفرق النهائية، وأدى 400 ألف طالب الامتحان وسط إجراءات احترازية مشددة.