«حياة كريمة» تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة رد الجميل للأسر الأكثر احتياجا

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن توزيع 53 ألف صندوق حماية اجتماعية في عدة محافظات، وذلك ضمن مبادرة " رد الجميل " في مرحلتها الثالثة، حيث تم توزیع 19500 صندوق حماية اجتماعية في محافظة أسيوط، وتم تقسيمهم على المراكز الآتية " ديروط القوصية منفلوط أسيوط والفتح_ أبو تيج _ البداري ساحل سليم مركز صدفا ) أما في محافظة المنيا فقد تم توزيع 8000 صندوق حماية اجتماعية . وتم تقسيمهم على المراكز الآتية " العدوة مغاغة بني مزار مطای _سمالوط _ المنيا _ ابوقرقاص ملوی دير مواس ".

كما تم تخصيص 9 آلاف صندوق حماية للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الإسكندرية، أما في محافظة الدقهلية، انطلقت المبادرة في الثالث من يناير ، حيث تم تخصيص 7 آلاف صندوق للأسر الأكثر احتياجا بالإضافة الى تخصيص تخصيص 5 آلاف صندوق حماية اجتماعية في محافظة كفر الشيخ ، وذلك بالتنسيق مع نائب المحافظ السيد عمرو البشبيشي ،كما تم التنسيق مع نائب محافظ الفيوم ، وتم تخصيص 4 آلاف صندوق لمحافظة الفيوم .

وتستكمل المؤسسة تنفيذ المبادرة بتخصيص 3 آلاف صندوق في محافظة السويس، وأخيرا فيما يخص البحر الأحمر تم تخصيص 2000 صندوق من صناديق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ، حيث تأتى هذه المرحلة من مبادرة رد الجميل وذلك بعد الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية وذلك برعاية مؤسسة حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية .

جدير بالذكر أن مبادرة " حياة كريمة " أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا ، وبخاصة في القرى .

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية ، كما تتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية ، وتنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي البنية التحتية "محطات الصرف الصحي ،محور محطات المياه، صرف الطرق ، شبكات الكهرباء ، عواميد انارة "، وتقديم الخدمات الأساسية تركيب وصلات مياه ، تركيب وصلات كهرباء ، تركيب وصلات صرف صحي ، كذلك سكن كريم " تركيب أسقف ، رفع كفاءة منازل ، هدم وبناء المنزل ، تجهیز فرش المنزل "، بالإضافة إلى الخدمات الصحية " قوافل طيبة ، علاج وأدوية ، أجهزة تعويضية ، عمليات جراحية ، نظارات طبية " ، والعديد من الخدمات التعليمية " رفع كفاءة مدارس وحضانات وتطويرها ، توفير مدرسین ، رفع كفاءة مراكز شباب ورياضة ، رفع كفاءة ملاعب " ، ورفع كفاءة وحدات وتوفير الأجهزة لها " صحية ، اجتماعية ، بيطرية " ، والتمكين الاقتصادي التدريب والتشغيل من خلال مشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، وتبطين الترع والمصارف ، وتوصيل شبكات الغاز في المراكز والقرى ، وتقديم العديد من الخدمات غير مباشرة " تصالح ، مواد غذائية ، كساء ، تجهيز عرائس " وأخيرا الجانب التوعوي والتثقيفي " حملات توعية ، حملات تثقيف ، اكتشاف مواهب ، مرکز ثقافة " .

مؤسسة "حياة كريمة" هي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح ، تهدف إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم ،وتضم المؤسسة شباب متطوع من اجل احداث تغيير ملموس في حياة من هم اكثر احتياجا وذلك بتكريس كافة المجهودات في العمل الخيري والتنموي واستخدام القدرات الاستخدام الأمثل ، كما تعتبر مؤسسة " حياة كريمة " الذراع المجتمعي لشباب البرنامج الرئاسي ، ويأتي ذلك في اطار تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية ، وادراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم ، وكنوع من رد الجميل للشعب المصري . وقد كان شباب البرنامج الرئاسي الذراع المنفذة لمبادرة " رد الجميل " وذلك من خلال غرفة عمليات " حياة كريمة " لتنفيذ المبادرة من خلال شباب البرنامج في محافظات الجمهورية ، وذلك حين اتيح لشباب البرنامج الرئاسي عرض افكارهم ورؤاهم الخاصة بتنفيذ مبادرة " حياة كريمة " في المؤتمر الأول لمبادرة " حياة كريمة " في المؤتمر الوطني السابع للشباب .

ومن ضمن اهداف المؤسسة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا واحياء قيم المشاركة المجتمعية ، والتركيز علي بناء المواطن المصري ، والتصدي للفقر متعدد الأبعاد . كما تسعي المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات منها المساعدات الانسانية والخدمات الاجتماعية ، وتطوير البنية التحتية للقري الأكثر احتياجا والاستثمار في افراد المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات وتجهيز فتيات الأيتام ، كذلك المساعدة في اقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين ، وتهيئة فرص العمل والبناء ، وخلق فرص لتنمية المواهب علي مستوي المحافظات ، ومن ضمن أهدافها أيضأ تعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتوعية الفئات المستهدفة وتسعي أيضا لتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الشباب والمرأة المعيلة علي حرف منتجة ، كما تهدف المؤسسة للقيام بأنشطة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها .