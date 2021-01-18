السبت.. استكمال امتحانات الفرقة النهائية بكليات طب الأزهر

وأوضح عميد كلية الطب أن هؤلاء الطلاب كانوا قد بدأوا اختباراتهم النهائية في شهر ديسمبر 2020م، وكانوا قد قاربوا على الانتهاء منها، ثم جاء قرار تعليق الدراسة المباشرة، والاستمرار في نظام التعليم الإلكتروني، إضافة إلى تعليق جميع أعمال الامتحانات.

وأوضح أبو الغيط أن قرار استكمال الامتحانات لطلاب وطالبات كليات الطب راعت فيه إدارة جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ مصلحة الطلاب والطالبات بجميع كليات الطب، خاصة أنهم سوف يتسلمون فترة التدريب (الامتياز) الخاصة بهم في بداية شهر مارس المقبل.